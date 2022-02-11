Житель Татарстана на иномарке несколько раз наехал на пенсионерку

В соцсетях вызвали возмущение кадры видео из города Зеленодольск Республики Татарстан, на которых водитель автомобиля Ford Kuga несколько раз сбивает пожилую женщину.

Как сообщает inkazan.ru, Ford начинает движение задним ходом, несмотря на то, что сзади стоит человек, и сбивает женщину. Но водитель не замечает этого. Мало того, поскольку дальнейшему движению назад что-то мешает, водитель отъезжает вперед, и снова дает задний ход, повторно наезжая на пенсионерку.

Лишь протащив еще несколько метров, иномарка, наконец, останавливается, а водитель выходит из машины и помогает женщине подняться с земли.

По данным регионального УГИБДД, ДТП произошло на улице Засорина. 77-летнюю пенсионерку госпитализировали с ушибами.

Известно, что 64-летний водитель за последние пару лет пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.