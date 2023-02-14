Происшествия 14 февраля 2023, 15:15 Житель Татарстана лишился автомобиля из-за пьяной езды

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Жителя Татарстана осудили за вождение в пьяном виде. Об этом сообщила inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Преступление злоумышленник совершил в ноябре 2022 года. В состоянии алкогольного опьянения он сел за руль LADA Largus. Мужчину остановили на улице Камала в Агрызе. В результате разбирательств выяснилось, что подобный случай не первый в жизни водителя.

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В результате суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. Также у мужчины изъяли автомобиль в доход государства и лишили его водительских прав на два года.

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