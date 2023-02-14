14 февраля 2023, 15:15
Житель Татарстана лишился автомобиля из-за пьяной езды
Жителя Татарстана осудили за вождение в пьяном виде. Об этом сообщила inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
Преступление злоумышленник совершил в ноябре 2022 года. В состоянии алкогольного опьянения он сел за руль LADA Largus. Мужчину остановили на улице Камала в Агрызе. В результате разбирательств выяснилось, что подобный случай не первый в жизни водителя.
Реклама
В результате суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. Также у мужчины изъяли автомобиль в доход государства и лишили его водительских прав на два года.
Реклама
Реклама
Реклама