15 июля 2020, 13:40
Житель Татарстана изнасиловал девочку в подъезде жилого дома
Житель Татарстана изнасиловал восьмилетнюю девочку в подъезде многоквартирного дома в городе Азнакаево, сообщило ИА Nation News.
Уточняется, что мужчина, который занимался ремонтом подъезда, увидел ребенка и начал разговор. Он обещал купить девочке смартфон. Войдя в доверие, рабочий применил к ней насильственные действия сексуального характера. Это продолжалось около полутора часов.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение Лениногорска. Врачи зафиксировали на теле ребенка следы физического и сексуального насилия. В настоящий момент девушку выписали из больницы.
Подозреваемый разыскивается.