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    15 июля 2020, 13:40

    Житель Татарстана изнасиловал девочку в подъезде жилого дома

    Полина Петрова

    Житель Татарстана изнасиловал восьмилетнюю девочку в подъезде многоквартирного дома в городе Азнакаево, сообщило ИА Nation News.
    Житель Татарстана изнасиловал девочку в подъезде жилого дома

    Уточняется, что мужчина, который занимался ремонтом подъезда, увидел ребенка и начал разговор. Он обещал купить девочке смартфон. Войдя в доверие, рабочий применил к ней насильственные действия сексуального характера. Это продолжалось около полутора часов.

    Пострадавшую доставили в медицинское учреждение Лениногорска. Врачи зафиксировали на теле ребенка следы физического и сексуального насилия. В настоящий момент девушку выписали из больницы.

    Подозреваемый разыскивается.