Житель Татарстана изнасиловал девочку в подъезде жилого дома

Уточняется, что мужчина, который занимался ремонтом подъезда, увидел ребенка и начал разговор. Он обещал купить девочке смартфон. Войдя в доверие, рабочий применил к ней насильственные действия сексуального характера. Это продолжалось около полутора часов.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение Лениногорска. Врачи зафиксировали на теле ребенка следы физического и сексуального насилия. В настоящий момент девушку выписали из больницы.

Подозреваемый разыскивается.