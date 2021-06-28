Житель Татарстана едва не утонул после ссоры с друзьями

В Республике Татарстан сотрудники МЧС спасли мужчину, оказавшегося посреди Волги после ссоры с друзьями. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону.

На острове «Вертолетный» отдыхала компания. Один из мужчин, обидевшись на друзей, бросился в воду и решил уплыть от них. Потеряв друга из виду, оставшиеся на берегу вызвали спасателей.

Понадобилось около полутора часов поисков, прежде чем обессилевшего от борьбы с волнами мужчину нашли в километре от берега. Он держался за бревно.