Житель Тамбова украл чужого ребенка из коляски и прыгал по машинам, чтобы сесть в тюрьму

Житель Тамбова пытался убить или покалечить чужого младенца. Он подбежал к незнакомке с коляской, схватил ее шестимесячного сына, побежал по проезжей части, а потом бросился на капот проезжающей машины. Его повязали очевидцы, которым он прямо сказал, что просто хотел попасть в тюрьму. По данному ЧП возбудили уголовное дело.

Мужчина из Тамбова вытащил из коляски ребенка на пешеходном переходе и побежал в сторону стоявших на светофоре автомобилей. Потом он прыгнул на капот одной машины и получил по лицу от прохожих, которые пытались помочь кричащей матери.

Один из очевидцев рассказал «360», что услышал крики на улице, когда сидел дома. Он посмотрел вниз и увидел, как несколько мужчин кого-то били. В тот момент ему позвонила супруга — и он пошел на место происшествия. По его словам, подозреваемый долгое время лежал на проезжей части, а потом его отволокли на тротуар.

Одна из очевидцев рассказала «360», что сначала подумала, что коляску с ребенком бросили прямо на дороге. Поэтому она сначала побежала спасать ее. Но прохожие ей быстро объяснили, что в коляске ребенка нет, так как его пытались украсть. Тогда Юлия пошла к толпе людей через дорогу и включила камеру.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи проводят проверку, в том числе психического здоровья подозреваемого. Сейчас он задержан.

Ребенок не пострадал. После случившегося его тут же доставили в больницу, но быстро отпустили домой — у него были только ушибы.