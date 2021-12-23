Житель Таганрога получил 11 лет тюрьмы за убийство возлюбленной

Суд Таганрога вынес приговор 42-летнему мужчине, который убил свою возлюбленную. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

По данным следствия, между мужчиной и женщиной на бытовой почве произошла ссора. Находясь под действием алкоголя, подсудимый схватил нож и несколько раз ударил им сожительницу. От травм женщина скончалась на месте.

Следователям по горячим следам удалось задержать подозреваемого. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».

После полученных доказательств о причастности к убийству мужчины, городской суд Таганрога вынес наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии особого режима.