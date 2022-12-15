Происшествия 15 декабря 2022, 11:50 Житель Свердловской области застрелил друга, спутав его с лосем

Читать 360tv в

В Свердловской области будут судить мужчину, который во время охоты застрелил друга из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по региону.

Во время допроса мужчина признался, что совершил выстрел, решив, что впереди него лось, написали «Дни.ру».

Реклама

Пострадавшего с ранением срочно доставили в больницу, однако спустя час он умер. Подозреваемого поместили под стражу.

Реклама