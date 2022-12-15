15 декабря 2022, 11:50
Житель Свердловской области застрелил друга, спутав его с лосем
В Свердловской области будут судить мужчину, который во время охоты застрелил друга из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по региону.
Во время допроса мужчина признался, что совершил выстрел, решив, что впереди него лось, написали «Дни.ру».
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Пострадавшего с ранением срочно доставили в больницу, однако спустя час он умер. Подозреваемого поместили под стражу.
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Свердловская область
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