Происшествия 09 февраля 2023, 16:42 Житель Свердловской области вышел покурить и случайно выпал из окна

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Житель города Ревда Свердловской области вышел покурить на балкон и случайно выпал из окна. Об этом сообщил Е1 со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Ситуация произошла 6 февраля. Мужчина неудачно свесился с балконного ограждения на пятом этаже. В результате пострадавший упал рядом с подъездом. Он получил травмы, однако смог выжить. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника.

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Выяснилось, что в момент происшествия мужчина был пьян, написал tagilcity.ru.

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