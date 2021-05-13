Житель Свердловской области выплатит 2 млн рублей за ДТП с летальным исходом

Прошел суд над водителем, который устроил смертельное ДТП в Свердловской области. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Мужчину приговорили к шести годам и шести месяцам тюрьмы, а также обязали выплатить два миллиона рублей пострадавшей стороне.

По данным прокуратуры, мужчина в ночь перед аварией пил, а потом сел за руль после четырех часов сна. В результате он врезался в пешеходов, один из них погиб.