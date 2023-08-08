Происшествия 08 августа 2023, 19:35 Житель Свердловской области врезался в ЛЭП на снегоболотоходе и погиб

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ДТП произошло под Сысертью Свердловской области. Там 18-летний водитель снегоболотохода не справился с управлением и врезался в линию электропередач. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Водитель снегоболотохода «BRP» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач. Он получил серьезные травмы, от которых погиб.

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В машине также находились двое 18-летних молодых людей. Их доставили в больницу. Выяснилось, что у водителя не было прав на управление транспортным средством.