Происшествия 07 декабря 2023, 13:27 Житель Свердловской области предстанет перед судом за незаконный вылов рыбы в ХМАО

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Суд рассмотрит дело жителя Свердловской области, который рыбачил с применением запрещенных орудий в местах нереста в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина выловил 74 особи в местах нереста на участке реки Обь с использованием запрещенных орудий лова. Так, нарушитель нанес ущерб рыбным запасам Российской Федерации.

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Отмечается, что обвиняемый уже возместил убытки.