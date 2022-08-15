Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень — ХМАО. Там 62-летний житель Свердловской области не справился с управлением. Теперь мужчина предстанет перед судом. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Авария произошла 24 марта 2022 года на 413 километре дороги Тюмень — ХМАО. Водитель Toyota Hilux с прицепом попытался совершить обгон, однако не справился с управлением и столкнулся грузовиком Volvo. Прицеп легковушки отлетел в Toyota RAV4. В результате пассажир Toyota Hilux скончался на месте происшествия, а водитель заработал открытые переломы обеих ног.