Житель Свердловской области попытался поймать спиленное дерево и погиб

По данным информагентства, погиб работник ООО «Екатеринбург-ЛесКом». Он спилил дерево, и оно стало падать на линию электропередач. Мужчина попытался его поймать.

«В результате падения макушка дерева коснулась ЛЭП, и работник получил большой разряд током, в результате чего погиб на месте», — рассказала старший помощник областного прокурора Марина Канатова.