22 июня 2020, 10:36
Житель Свердловской области попытался поймать спиленное дерево и погиб
В Свердловской области погиб мужчина, который попытался поймать спиленное дерево. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным информагентства, погиб работник ООО «Екатеринбург-ЛесКом». Он спилил дерево, и оно стало падать на линию электропередач. Мужчина попытался его поймать.
«В результате падения макушка дерева коснулась ЛЭП, и работник получил большой разряд током, в результате чего погиб на месте», — рассказала старший помощник областного прокурора Марина Канатова.