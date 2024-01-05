Происшествия 05 января 2024, 23:31 Житель Свердловской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты Unsplash

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Курение в постели привело к гибели человека на пожаре. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на главное управление МЧС по Свердловской области.

Пожар начался вечером 4 января в квартире на улице Федорова в Карпинске Свердловской области.

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«Причина возникновения пожара — это неосторожное обращение с огнем при курении, так как горело домашнее имущество под погибшим», — сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности Дмитрий Юхименко.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Спасателям понадобилось менее 15 минут, чтобы приехать на место и потушить возгорание. Из подъезда дома во время пожара эвакуировали девять человек, в том числе, трех детей.

В пятницу, 5 октября, крупный пожар начался на турбазе «Чусовая» в Свердловской области. На территории базы загорелся гаражный бокс с техникой. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение.