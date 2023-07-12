Происшествия 12 июля 2023, 22:28 Житель Свердловской области поднял оборванные штормом провода и погиб Житель Свердловской области погиб, подняв оборванные штормом провода РИА «Новости»

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Житель Серова погиб, получив мощный удар электротоком. Мужчина скончался после того, как понял оборванные штормом провода. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что провода оборвало на улице Ферросплавщиков. Информация о гибели мужчины поступила вечером в среду, 12 июля. Приехавшие на место медики констатировали смерть пострадавшего.

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«Личность погибшего полицией уже установлена — это местный житель, гражданин Захаров, 1981 года рождения. Его уже опознала прибывшая на место ЧП мать», — сообщил Горелых.

Начальник пресс-службы добавил, что в городе около получаса был ураганный ветер и сильный град. Из-за такой погоды мог произойти обрыв проводов. Погибший жил рядом с этим местом. Вероятно, он решил убрать провода с дороги, но взялся сразу за оба и получил смертельный разряд тока.

Проверку по факту гибели мужчины организовали в региональном управлении СК РФ.