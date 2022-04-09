Житель Свердловской области избил собаку лопатой на глазах у зоозащитников

В Березовском Свердловской области нетрезвый хозяин избил собаку лопатой на улице. Свидетелями этого стали волонтеры-зоозащитники, которые тут же отвезли животное в клинику. Об этом сообщили на странице движения «Подари свою доброту».

«Полиция на месте. Срочно везем в клинику. Денег ноль», — написали волонтеры.

Они опубликовали реквизиты, на которые можно присылать средства на лечения Бони, однако через некоторое время объявили об остановке сбора и сообщили, что хозяин «оплатил чек из клиники» и попытался с ними объясниться.

Мужчина утверждал, что разнимал двух своих собак и «не рассчитал силы». Боне семь лет, а второй собаке год, и она периодически нападает на старшую.

«На теле собаки присутствуют следы от зубов другой собаки. Скорее всего, действительно разнимал», — заметили зооволонтеры.

Раненую собаку отвезли в стационар. Ей обработали раны и начали давать антибиотики. Аппетит у животного хороший.

«В планах у хозяев строить вольер для Бони. Это будет выход. Плюс стерилизация каждого», — заметили волонтеры.