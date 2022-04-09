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    09 апреля 2022, 14:46

    Житель Свердловской области избил собаку лопатой на глазах у зоозащитников

    Оксана Кириллова

    В Березовском Свердловской области нетрезвый хозяин избил собаку лопатой на улице. Свидетелями этого стали волонтеры-зоозащитники, которые тут же отвезли животное в клинику. Об этом сообщили на странице движения «Подари свою доброту».

    Житель Свердловской области избил собаку лопатой на глазах у зоозащитников
    Житель Свердловской области избил собаку лопатой на глазах у зоозащитников | Изображение 1

    «Полиция на месте. Срочно везем в клинику. Денег ноль», — написали волонтеры.

    Они опубликовали реквизиты, на которые можно присылать средства на лечения Бони, однако через некоторое время объявили об остановке сбора и сообщили, что хозяин «оплатил чек из клиники» и попытался с ними объясниться.

    Мужчина утверждал, что разнимал двух своих собак и «не рассчитал силы». Боне семь лет, а второй собаке год, и она периодически нападает на старшую.

    Житель Свердловской области избил собаку лопатой на глазах у зоозащитников | Изображение 2

    «На теле собаки присутствуют следы от зубов другой собаки. Скорее всего, действительно разнимал», — заметили зооволонтеры.

    Раненую собаку отвезли в стационар. Ей обработали раны и начали давать антибиотики. Аппетит у животного хороший.

    «В планах у хозяев строить вольер для Бони. Это будет выход. Плюс стерилизация каждого», — заметили волонтеры.