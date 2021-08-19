Житель Свердловской области едва не убил собаку топором

Мужчина из города Асбест Свердловской области пытался убить свою собаку с помощью топора. Ветеринары диагностировали у животного рану головы, а также повреждение головного мозга. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на благотворительный фонд помощи бездомным животным.

«К нам позвонила женщина, рассказала, что пьяный мужик, которому на вид лет 35, ударил собаку топором. Соседи услышали дикий визг. Псу удалось убежать, день они пытались его поймать, когда им это удалось, доставили его в Екатеринбург», — рассказала сотрудница фонда.

Местные жители доставили животное в Екатеринбург, так как в родном городе им сообщили, что не смогут спасти пса. Неравнодушные написали заявление в полицию на злоумышленника. Однако прибывшим на место полицейским владелец собаки не открыл дверь.