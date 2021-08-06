Житель Сургута погиб в ДТП

Смертельное ДТП с участием легкового авто и тяжелогруза случилось на Урале. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла на 495-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительной информации, водитель иномарки Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Scania. В результате погиб 28-летний житель Сургута, который сидел в легковушке. Ее водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал.