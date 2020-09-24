24 сентября 2020, 15:33
Житель столицы обнаружил в своем автомобиле змею
Житель столицы обнаружил в своем автомобиле змею. Спасателям пришлось разобрать машину, чтобы вытащить пресмыкающееся, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Инцидент произошел в районе бульвара Дмитрия Донского. На место приехали сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ).
«По прибытии мы нашли ее в печке, сразу поймать не удалось, змея заползла в подкрылок», — процитировала спасателей газета «Вечерняя Москва».
В ведомстве отметили, что визуально змея похожа на гадюку. В настоящий момент выясняется, как она оказалась в машине москвича. Змея будет передана в столичный департамент природопользования.