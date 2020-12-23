Житель Стерлитамака убил кондуктора троллейбуса прямо на оживленной улице

Накануне в Стерлитамаке мужчина по неизвестной пока причине напал ранним утром с холодным оружием на женщину, шедшую на работу. Как выяснилось позже, она работала кондуктором в троллейбусе.

Как сообщает mkset.ru, нападение произошло возле остановки общественного транспорта «Арбат». После удара холодным оружием женщина скончалась на месте. По данным СУ СКР по региону, подозреваемый в убийстве задержан. С ним ведутся следственные действия, выясняются мотивы жестокого убийства.