18 сентября 2023, 16:36
Житель Ставропольского края во время отдыха в ресторане бросил гранату и сбежал
В Ставропольском крае во время отдыха в ресторане местный житель поругался с посетителями, бросил гранату и сбежал. О случившемся рассказал «Царьград», ссылаясь на сообщение правоохранителей.
Инцидент произошел в кафе в седьмом микрорайоне Буденновска. В результате взрыва гранаты пострадали четыре посетителя заведения. Всех их доставили в больницу с осколочными ранениями мягких тканей.
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Сейчас правоохранители занимаются поисками 28-летнего подозреваемого.
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