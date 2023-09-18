Происшествия 18 сентября 2023, 16:36 Житель Ставропольского края во время отдыха в ресторане бросил гранату и сбежал

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В Ставропольском крае во время отдыха в ресторане местный житель поругался с посетителями, бросил гранату и сбежал. О случившемся рассказал «Царьград», ссылаясь на сообщение правоохранителей.

Инцидент произошел в кафе в седьмом микрорайоне Буденновска. В результате взрыва гранаты пострадали четыре посетителя заведения. Всех их доставили в больницу с осколочными ранениями мягких тканей.

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Сейчас правоохранители занимаются поисками 28-летнего подозреваемого.