Происшествия 19 июня 2023, 20:51 Житель Ставропольского края на мотоцикле вылетел в озеро

Читать 360tv в

Водитель мотоцикла на высокой скорости вылетел с трассы и попал в озеро. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на данные Госавтоинспекции Ставрополья.

Авария произошла в Новоалександровском округе в станице Расшеватской. Мужчина ехал на мотоцикле с люлькой на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в озеро.

Реклама

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него травму головы и ушиб грудной клетки.

При этом выяснилось, что у мужчины не было прав категории «А» для управления мотоциклом.