Происшествия 17 августа 2023, 15:13 Житель Ставропольского края кинул боевую гранату в дом знакомого после ссоры

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В Ставропольском крае полиция заинтересовалась 26-летним местным жителем, который кинул боевую гранату в дом своего знакомого. Об этом написал Telegram-канал SHOT.

Молодой человек решил таким образом проучить своего приятеля после ссоры на чужой свадьбе, на которой они оба присутствовали, написал Life.

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Мужчины не нашли общего языка, поскольку одному из них показалось, что другой недостаточно радовался за молодых. Сообщается, что взрыв в доме выбил стекла, повредил забор и кирпичную кладку.