Житель Ставрополья убил пенсионерку, которая попросила его не шуметь

В марте прошлого года 30-летний мужчина поссорился с 72-летней женщиной. Пенсионерке не нравилось, что он громко разговаривал и мешал ей отдыхать. Обвиняемый несколько раз ударил пожилую женщину по голове, после чего пошел за ней в дом. Там он начал ее душить, а затем устроил пожар. После тушения огня нашли тело пенсионерки.

Уголовное дело по факту произошедшего направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.