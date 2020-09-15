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    15 сентября 2020, 18:32

    Житель Ставрополья предстанет перед судом по делу об убийстве таксиста 20 лет назад

    Редакция сайта 360°

    На Ставрополье будут судить мужчину по делу об убийстве таксиста, которое произошло 20 лет назад.

    Трагедия произошла еще в 1998 году в Нефтекумском районе Ставропольского края, сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру. Двое мужчин решили забрать у таксиста машину и один из них задушил водителя веревкой. После чего они забрали найденные у таксиста деньги и автомобиль.

    По факту убийства и ограбления тогда завели уголовное дело, которое только сейчас дошло до Ставропольского краевого суда. Сообщник убийцы уже осужден за разбойное нападение. Теперь очередь за его подельником.

    Новости SMI.FM