15 сентября 2020, 18:32
Житель Ставрополья предстанет перед судом по делу об убийстве таксиста 20 лет назад
На Ставрополье будут судить мужчину по делу об убийстве таксиста, которое произошло 20 лет назад.
Трагедия произошла еще в 1998 году в Нефтекумском районе Ставропольского края, сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру. Двое мужчин решили забрать у таксиста машину и один из них задушил водителя веревкой. После чего они забрали найденные у таксиста деньги и автомобиль.
По факту убийства и ограбления тогда завели уголовное дело, которое только сейчас дошло до Ставропольского краевого суда. Сообщник убийцы уже осужден за разбойное нападение. Теперь очередь за его подельником.