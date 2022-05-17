Житель Ставрополья отправил за границу средневековые мечи и топоры

В Ставрополье мужчину обвинили в незаконном перемещении в другую страну культурных ценностей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Позже выяснилось, что в апреле прошлого года мужчина отправил по почте в Казахстан большое количество холодного оружия. Среди них был меч-акинак, десять наконечников копий и три проушных топора. Культурные ценности конфисковали на границе. Они пошли в доход государства. Их оценили в 600 тысяч рублей, пишет newstracker.ru.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.