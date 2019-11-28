Житель Старого Оскола украл топливо на 4 млн рублей. Ему грозит 10 лет тюрьмы
Предприимчивый житель Старого Оскола целый год воровал дизельное топливо у бывшего работодателя. Всего «коммерсант» украл дизельного топлива на сумму четыре миллиона рублей, сообщило издание bel.ru.
Мужчина работал на одном из логистических предприятий Оренбурга. После увольнения он «забыл» сдать топливную карту и устроил на ее основе прибыльный бизнес. Заправляясь по льготной цене он затем с выгодой перепродавал горючее дальнобойщикам. Схема просуществовала около года, пока в правоохранительные органы не обратились сотрудники отдела безопасности обкрадываемой логистической компании.
Злоумышленника задержали, ему инкриминируют кражу в особо крупном размере. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.