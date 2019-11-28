Житель Старого Оскола украл топливо на 4 млн рублей. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Мужчина работал на одном из логистических предприятий Оренбурга. После увольнения он «забыл» сдать топливную карту и устроил на ее основе прибыльный бизнес. Заправляясь по льготной цене он затем с выгодой перепродавал горючее дальнобойщикам. Схема просуществовала около года, пока в правоохранительные органы не обратились сотрудники отдела безопасности обкрадываемой логистической компании.

Злоумышленника задержали, ему инкриминируют кражу в особо крупном размере. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.