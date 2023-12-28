Происшествия 28 декабря 2023, 15:31 Житель Старого Оскола перевел мошенникам более миллиона рублей, чтобы вернуть бывшую жену

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Житель Старого Оскола Белгородской области перевел более одного миллиона рублей мошеннику-экстрасенсу, который обещал вернуть его бывшую жену. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на городское УМВД.

По данным ведомства, мужчина тяжело переживал расставание с супругой и обратился к «экстрасенсу». Специалист по приворотам пообещал ему вернуть любимую. Местный житель переводил мошенникам деньги за услуги на протяжении недели.

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Отмечается, что вскоре «экстрасенс» перестал выходить на связь, потерпевший написал заявление в полицию.