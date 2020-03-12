Житель Старого Оскола 32 раза ударил ножом свою бабушку

Тело пенсионерки обнаружила мать преступника, которая пришла навестить женщину на следующий день после преступления. Сам нападавший скрылся с места убийства. Подчеркивается, что мужчина проживал в одной квартире со своей бабушкой и четырехлетним ребенком.

Следователи установили, что между родственниками часто происходили конфликты из-за того, что бабушка была недовольна образом жизни внука.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Дело передали для рассмотрения в суд. Злоумышленник может получить до 15 лет тюремного заключения.