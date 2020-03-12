12 марта 2020, 19:22
Житель Старого Оскола 32 раза ударил ножом свою бабушку
В Старом Осколе мужчина убил свою 75-летнюю бабушку. Он нанес женщине 32 ножевых ранения, сообщил сайт bel.ru.
Тело пенсионерки обнаружила мать преступника, которая пришла навестить женщину на следующий день после преступления. Сам нападавший скрылся с места убийства. Подчеркивается, что мужчина проживал в одной квартире со своей бабушкой и четырехлетним ребенком.
Следователи установили, что между родственниками часто происходили конфликты из-за того, что бабушка была недовольна образом жизни внука.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Дело передали для рассмотрения в суд. Злоумышленник может получить до 15 лет тюремного заключения.