Житель Стамбула из-за спора напал с ножом на своего соседа по комнате

Уточняется, что у мужчин произошел конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый напал на своего знакомого с хлебным ножом и ударил его сперва в грудь, а потом в шею. Пытаясь спастись пострадавший выбежал на улицу, информирует РИА ФАН.

Горожане увидели его лежащим в луже крови и вызвали медицинских специалистов и полицейских. Мужчину отвезли в больницу Шишли Этфаль. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.