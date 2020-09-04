04 сентября 2020, 17:33
Житель Стамбула из-за спора напал с ножом на своего соседа по комнате
Житель Стамбула из-за разгоревшегося спора напал с ножом на своего соседа по комнате, сообщило турецкое издание IНА.
Уточняется, что у мужчин произошел конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый напал на своего знакомого с хлебным ножом и ударил его сперва в грудь, а потом в шею. Пытаясь спастись пострадавший выбежал на улицу, информирует РИА ФАН.
Горожане увидели его лежащим в луже крови и вызвали медицинских специалистов и полицейских. Мужчину отвезли в больницу Шишли Этфаль. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.