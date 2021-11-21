Житель Солнечногорска убил свою мать, устроил перестрелку и был ликвидирован

В Солнечногорске 53-летний мужчина убил свою мать и попытался скрыть преступление поджогом дома. После этого он открыл стрельбу по стражам порядка, и правоохранители застрелили преступника ответным огнем. Об этом сообщил СК по Московской области.

По предварительным данным, правоохранителям поступило сообщение о том, что мужчина начал стрелять из ружья. В сторону прибывших на место росгвардейцев он также произвел несколько выстрелов. После этого злоумышленник уехал на автомобиле марки Ford.

Когда полицейские догнали жителя Солнечногорска, он выстрелил в очередной раз. Один из правоохранителей открыл ответный огонь, в результате чего мужчина умер на месте.

За пару минут до начала беспорядочной стрельбы его попытки скрыть убийство засняли камеры видеонаблюдения. По неподтвержденной информации, злоумышленник распивал алкоголь со своей сожительницей, но в процессе они поссорились, и мужчина отправился в дом своей матери. Предположительно, там он лишил ее жизни.

Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге нашли предполагаемого убийцу и расчленителя 66-летнего пенсионера. Им, по предварительной информации, оказался сын погибшего — он выстрелил ему в голову, разложил части трупа по сумкам и отправил на дно реки Смоленка.