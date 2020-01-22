Житель подмосковного Поварова Андрей Малюк нашел в мусорке четыре пакета с человеческими останками. Сначала он подумал, что кто-то выбросил сало, но когда присмотрелся, сильно испугался. Подробности о жуткой находке он рассказал «360».

Андрей Малюк отметил, что вышел на улицу около 11:00. В мусорном баке лежали четыре странных пакета. Мужчина решил взять один и посмотреть, что внутри.

«Я думал там сало или, может, еще что. А это человек. Не было ни головы, ни рук. Вообще ничего», — сказал собеседник «360». По словам Андрея, кто-то сильно распотрошил тело.

«Мне кажется, что его привезли и спрятали», — поделился он своими рассуждениями.

После обнаружения пакетов с останками мужчина вызвал на место полицию. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в мусорке около магазина «Дикси» в городском округе Солнечногорск нашли тканевый мешок и три полиэтиленовых пакета с человеческими останками.