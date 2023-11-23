Происшествия 23 ноября 2023, 20:00 Житель Сочи забил бывшую жену молотком и ножом на глазах у сына СК: в Сочи задержали подозреваемого в убийстве бывшей жены на глазах у сына РИА «Новости»

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Жителя Сочи заподозрили в жестоком убийстве бывшей супруги. После преступления мужчина пытался свести счеты с жизнью, сообщила пресс-служба СК России по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, 23 ноября подозреваемый приехал домой к бывшей жене в дом на Альпийской улице. Злоумышленник открыл квартиру собственным ключом. При себе у него был молоток.

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Увидев бывшую жену, мужчина ударил женщину несколько раз молотком по голове и телу, после чего взял в руки нож.

«В результате причиненных травм потерпевшая скончалась на месте. В момент преступления в квартире находился малолетний сын подозреваемого, он не пострадал», — указали в ведомстве.

После преступления злоумышленник вышел в подъезд и пытался свести счеты с жизнью, но у него ничего не получилось. Подозреваемого задержали, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Камеры на этажах многоэтажки сняли перемещения мужчины, который, предположительно, убил бывшую жену на глазах у ребенка.