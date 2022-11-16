16 ноября 2022, 18:06
Житель Сочи выстрелил в оппонента во время драки около кафе
Драка около кафе в Сочи закончилась стрельбой. Один человек попал в больницу, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, конфликт возник между двумя посетителями заведения. Выяснять отношения они продолжили на улице. Один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.
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Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелка задержали. Правоохранители начали проверку происшествия.
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Стрельба
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