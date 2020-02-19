    19 февраля 2020, 00:22

    Житель Сочи проник в опечатанную квартиру скончавшейся женщины и умер

    Ирина Нагайникова

    В Сочи в опечатанную квартиру скончавшейся ранее женщины проник местный житель. В помещении он умер, сообщил сайт kp.ru.

    Труп пролежал в пустой квартире около недели, и жители пожаловались на неприятный запах.

    Как сообщил портал «Дни.ру», жильцы дома предполагали, что в подвале умерла кошка. Однако правоохранители обнаружили тело мужчины 43 лет в опечатанной квартире.

    Отмечается, что следов насильственной смерти на теле не обнаружили.