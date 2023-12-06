Происшествия 06 декабря 2023, 13:08 Житель Сочи предстал перед судом по делу о ложном минировании многоэтажки

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Суд вынес приговор жителю Сочи, который попал под статью за ложное минирование многоэтажки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций Краснодарского края.

Информация о готовящемся взрыве в жилом доме поступила правоохранителям от анонима. Территорию оцепили, а людей эвакуировали. Однако при осмотре в здании не обнаружили подозрительных устройств.

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Позже стражам порядка удалось найти и задержать преступника. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на один год и девять месяцев.