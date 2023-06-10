10 июня 2023, 09:20
Житель Смоленской области нашел в лесу 3-метровый беспилотник и отнес его домой
Baza: в Смоленской области мужчина спрятал в сарае найденный в лесу дрон-разведчик
Житель села Глинки в Смоленской области унес домой беспилотник, который нашел в лесу. Рухнувший БПЛА он решил использовать в хозяйстве, сообщил Telegram-канал Baza.
Источник канала уточнил, что речь идет о трехметровом разведывательном беспилотнике. Мужчина обнаружил его в лесополосе в конце мая.
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При осмотре аппарата он увидел на БПЛА двигатель, аккумуляторы и камеру. Предприимчивый селянин понял, что все это может пригодиться в хозяйстве, и забрал четырехкилограммовый дрон с собой.
Находку мужчина спрятал в сарае. Полиции о беспилотнике он решил рассказать только через 10 дней.
Правоохранители прибыли на место, провели с местным жителем профилактическую беседу и изъяли дрон и камеру, которая была установлена на аппарате.
Ранее ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов предупредил, что свидетелям падения беспилотника не стоит снимать видео и приближаться к рухнувшему дрону.
Беспилотники
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