Происшествия 10 июня 2023, 09:20 Житель Смоленской области нашел в лесу 3-метровый беспилотник и отнес его домой Baza: в Смоленской области мужчина спрятал в сарае найденный в лесу дрон-разведчик РИА «Новости»

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Житель села Глинки в Смоленской области унес домой беспилотник, который нашел в лесу. Рухнувший БПЛА он решил использовать в хозяйстве, сообщил Telegram-канал Baza.

Источник канала уточнил, что речь идет о трехметровом разведывательном беспилотнике. Мужчина обнаружил его в лесополосе в конце мая.

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При осмотре аппарата он увидел на БПЛА двигатель, аккумуляторы и камеру. Предприимчивый селянин понял, что все это может пригодиться в хозяйстве, и забрал четырехкилограммовый дрон с собой.

Находку мужчина спрятал в сарае. Полиции о беспилотнике он решил рассказать только через 10 дней.

Правоохранители прибыли на место, провели с местным жителем профилактическую беседу и изъяли дрон и камеру, которая была установлена на аппарате.

Ранее ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов предупредил, что свидетелям падения беспилотника не стоит снимать видео и приближаться к рухнувшему дрону.