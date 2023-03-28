28 марта 2023, 12:52
Житель сибирского поселка открыл стрельбу из окна дома
NGS.ru: открывшего стрельбу из окна жителя поселка Октябрьский под Новосибирском задержали
Стрельбу из окна многоквартирного дома открыл житель поселка Октябрьского в Новосибирской области. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание NGS.ru.
По словам собеседников, в момент стрельбы на улице находились прохожие, которые вызвали полицию.
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Источник издания в правоохранительных органах региона сообщение о стрельбе подтвердил и уточнил, что подозреваемого в открытии огня задержали. С места происшествия изъяли огнестрельное оружие. В результате происшествия никто не пострадал.
РЕН ТВ со ссылкой на источник уточнил, что задержанному сибиряку 61 год. Он ходил с ружьем по подъезду и угрожал соседке, которая вызвала полицию.
Прибывшим на место правоохранителям мужчина сначала отказался открыть дверь, а после выстрелил в сторону полицейских.
В результате силовики вытащили мужчину через приоткрытую дверь и задержали. В ходе допроса в отделе стрелок заявил, что в его квартире заложена бомба. На место отправились взрывотехники.
Официального подтверждения этой информации нет.
Стрельба
Россия
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