Происшествия 28 марта 2023, 12:52 Житель сибирского поселка открыл стрельбу из окна дома NGS.ru: открывшего стрельбу из окна жителя поселка Октябрьский под Новосибирском задержали РИА «Новости»

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Стрельбу из окна многоквартирного дома открыл житель поселка Октябрьского в Новосибирской области. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание NGS.ru.

По словам собеседников, в момент стрельбы на улице находились прохожие, которые вызвали полицию.

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Источник издания в правоохранительных органах региона сообщение о стрельбе подтвердил и уточнил, что подозреваемого в открытии огня задержали. С места происшествия изъяли огнестрельное оружие. В результате происшествия никто не пострадал.

РЕН ТВ со ссылкой на источник уточнил, что задержанному сибиряку 61 год. Он ходил с ружьем по подъезду и угрожал соседке, которая вызвала полицию.

Прибывшим на место правоохранителям мужчина сначала отказался открыть дверь, а после выстрелил в сторону полицейских.

В результате силовики вытащили мужчину через приоткрытую дверь и задержали. В ходе допроса в отделе стрелок заявил, что в его квартире заложена бомба. На место отправились взрывотехники.

Официального подтверждения этой информации нет.