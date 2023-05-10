10 мая 2023, 11:30
Житель Шебекина тяжело пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Гладков сообщил о пострадавшем при новом обстреле Шебекина со стороны ВСУ
Один житель Шебекина пострадал в результате очередного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, когда начался обстрел, он выезжал из города. После атаки зафиксировали два прилета по окраине Шебекина — снаряды попали в огороды частных жилых домов.
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«Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову», — добавил Гладков.
Губернатор уточнил, что местного жителя доставят в больницу медики скорой помощи. Он находится в тяжелом состоянии.
Глава округа и оперативные службы продолжили обследование территории, заключил он.
Накануне, 9 мая, и в минувший понедельник, 8 мая, Шебекино также оказывалось под массированным огнем украинских военных. Гладков сообщал о повреждениях жилых домов и автомобилей местных жителей. Пять человек получили ранения, двоих из них госпитализировали.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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