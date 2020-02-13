13 февраля 2020, 15:06
Житель Севастополя заплатит штраф за нападение на сотрудника ГИБДД
Водитель из Севастополя заплатит штраф за нападение на госавтоинспектора. Суд Ленинского района признал подозреваемого виновным. Об этом написала газета «Новый Севастополь».
Мужчину 1988 года рождения оставил в июле 2019 года сотрудник ГИБДД. Он посчитал, что водитель находится в алкогольном опьянении. Его попросили показать документы, он этого не сделал и пытался скрыться. А когда госавтоинспектор его поймал, мужчина ударил сотрудника ГИБДД.
Подозреваемого признали виновным. Он должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.