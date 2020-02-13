Житель Севастополя заплатит штраф за нападение на сотрудника ГИБДД

Мужчину 1988 года рождения оставил в июле 2019 года сотрудник ГИБДД. Он посчитал, что водитель находится в алкогольном опьянении. Его попросили показать документы, он этого не сделал и пытался скрыться. А когда госавтоинспектор его поймал, мужчина ударил сотрудника ГИБДД.

Подозреваемого признали виновным. Он должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.