Житель Севастополя врезался в дорожный знак

Водитель из Севастополя 2001 года рождения устроил ДТП. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

На своем BMW молодой человек врезался в дорожный знак, который находится на улице Героев Сталинграда, 77. В результате столкновения его пассажирка 2002 года рождения получила травмы. Ее госпитализировали.

«На левом закруглении дороги потерял контроль над управлением автомобиля и выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на стойку дорожного знака», — рассказала заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.