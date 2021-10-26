Житель Севастополя решил расправиться с барбером с помощью охотничьего карабина

Сотрудник барбершопа в Севастополе сделал замечание мужчине, который распивал спиртные напитки у входа в здание. Прохожему не понравились его высказывания, и он решил расправиться с обидчиком с помощью охотничьего ружья. Об этом написало РИА ФАН.

Заместителя начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа отметила, что мужчина после замечания ушел, но вскоре вернулся с другом и с охотничьим карабином. Барбер тут же бросился на мужчину и отобрал у него оружие. Другие сотрудники салона в это время вызвали полицию.

«Зашли два пьяных человека, у одного из них было оружие. Он перезарядил его и направил на меня. Я кинулся на него и начал отбирать автомат. Потом я убежал с оружием», — рассказал молодой человек.

Во время допроса злоумышленник заявил, что не был пьян и в конфликт ни с кем не вступал. Его приятель также сообщил, что не помнит, как они оказались в полиции, поскольку вышли на улицу за сигаретами.