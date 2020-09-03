Житель Севастополя погиб в недостроенном доме при пожаре

В строении горели строительные материалы. Общая площадь пожара — 50 квадратных метров. Спасатели МЧС обнаружили два очага горения, после чего они сформировали газодымозащитное звено и зашли в дом.

В одной из комнат пожарные нашли тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.

Спасатели полностью ликвидировали пожар 2 сентября, в 17:04.

Источник фото: пресс-служба МЧС России по Севастополю

Всего в тушении возгорания было задействовано 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России — 12 человек и четыре единицы техники. На месте также работали следственно-оперативная группа, сотрудники скорой медицинской помощи и полицейские.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.