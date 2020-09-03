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    03 сентября 2020, 14:49

    Житель Севастополя погиб в недостроенном доме при пожаре

    Алена Макаренко

    Недостроенный частный дом загорелся на территории садоводческого товарищества «Берег» в Балаклавском районе Севастополя. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС.
    Житель Севастополя погиб в недостроенном доме при пожаре

    В строении горели строительные материалы. Общая площадь пожара — 50 квадратных метров. Спасатели МЧС обнаружили два очага горения, после чего они сформировали газодымозащитное звено и зашли в дом.

    В одной из комнат пожарные нашли тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.

    Спасатели полностью ликвидировали пожар 2 сентября, в 17:04.

    Житель Севастополя погиб в недостроенном доме при пожаре | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба МЧС России по Севастополю

    Всего в тушении возгорания было задействовано 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России — 12 человек и четыре единицы техники. На месте также работали следственно-оперативная группа, сотрудники скорой медицинской помощи и полицейские.

    Причины и обстоятельства пожара выясняются.

    Новости SMI.FM