03 сентября 2020, 14:49
Житель Севастополя погиб в недостроенном доме при пожаре
Недостроенный частный дом загорелся на территории садоводческого товарищества «Берег» в Балаклавском районе Севастополя. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС.
В строении горели строительные материалы. Общая площадь пожара — 50 квадратных метров. Спасатели МЧС обнаружили два очага горения, после чего они сформировали газодымозащитное звено и зашли в дом.
В одной из комнат пожарные нашли тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.
Спасатели полностью ликвидировали пожар 2 сентября, в 17:04.
Всего в тушении возгорания было задействовано 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России — 12 человек и четыре единицы техники. На месте также работали следственно-оперативная группа, сотрудники скорой медицинской помощи и полицейские.
Причины и обстоятельства пожара выясняются.