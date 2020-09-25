25 сентября 2020, 13:07
Житель Севастополя обокрал два магазина за день
В Севастополе правоохранители задержали 35-летнего мужчину за кражу одежды. Его подозревают в причастности еще к двум похожим случаям, которые произошли в один день. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
По данным следствия, мужчина приходил в магазин в качестве покупателя, воровал вещи и скрывался.
«Задержанный успел за один день совершить кражи в двух магазинах на проспекте Генерала Острякова и похитить товар на сумму около 13 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.
Ранее подозреваемый был судим. Против него возбудили уголовное дело.