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    25 сентября 2020, 13:07

    Житель Севастополя обокрал два магазина за день

    Анастасия Кременчугская

    В Севастополе правоохранители задержали 35-летнего мужчину за кражу одежды. Его подозревают в причастности еще к двум похожим случаям, которые произошли в один день. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

    По данным следствия, мужчина приходил в магазин в качестве покупателя, воровал вещи и скрывался.

    «Задержанный успел за один день совершить кражи в двух магазинах на проспекте Генерала Острякова и похитить товар на сумму около 13  000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

    Ранее подозреваемый был судим. Против него возбудили уголовное дело.

    Новости SMI.FM