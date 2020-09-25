Житель Севастополя обокрал два магазина за день

По данным следствия, мужчина приходил в магазин в качестве покупателя, воровал вещи и скрывался.

«Задержанный успел за один день совершить кражи в двух магазинах на проспекте Генерала Острякова и похитить товар на сумму около 13 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

Ранее подозреваемый был судим. Против него возбудили уголовное дело.