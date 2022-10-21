Житель Севастополя избил бывшую возлюбленную из-за общения с его новой подругой | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 13:09 Житель Севастополя избил бывшую возлюбленную из-за общения с его новой подругой

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В Севастополе полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который подозревается в избиении свой бывшей возлюбленной. Об этом написал сайт kp.ru.

В одном из дворов Балаклавского района молодой человек увидел бывшую возлюбленную в компании со своей новой девушкой. Ему не понравилось, что старая подруга проявляет интерес к его новым отношениям. Севастополец схватил бутылку и ударил ей девушку по голове, а затем принялся избивать ее ногами.

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Новая возлюбленная вызвала на место происшествия правоохранителей. Пострадавшую увезли с травмой позвоночника в больницу, а мужчину — в отделение полиции.

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