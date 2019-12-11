Житель села ранил ножом сотрудника полиции в Саратовской области

По версии следствия, житель села в возрасте 48 лет ножом ударил одного сотрудника правоохранительных органов в область живота, второго — в область груди и живота. Так, подозреваемый поступил, увидев полицейских на пороге своего дома. Первый сотрудник ранен, несмотря на бронежилет. Медики уже провели ему операцию.

Следственный комитет задержал мужчину. Против него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».