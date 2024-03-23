Происшествия 23 марта 2024, 10:59 Житель села Попово-Лежачи в Курской области пострадал при обстреле ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли Попово-Лежачи в Курской области, один житель пострадал РИА «Новости»

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Житель села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области пострадал при обстреле со стороны ВСУ 23 марта. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Роман Старовойт.

«В настоящее время ему оказывается первая медицинская помощь», — добавил глава региона.

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В населенном пункте насчитали пять прилетов. Один жилой дом получил серьезные повреждения, в соседнем выбило окна взрывом. Власти Курской области помогут собственникам в восстановлении имущества.

Тем же утром в Белгороде в результате атаки украинских боевиков погиб мужчина, пострадали его супруга и еще четыре человека.

Около 07:00 над Белгородской областью уничтожили 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. А в ночь на 23 марта средства противовоздушной обороны перехватили над российскими регионами 12 беспилотников ВСУ. По пять дронов ликвидировали над Белгородской и Брянской областями, по одному — над Саратовской и Воронежской.