23 марта 2024, 10:59
Житель села Попово-Лежачи в Курской области пострадал при обстреле ВСУ
Старовойт: ВСУ обстреляли Попово-Лежачи в Курской области, один житель пострадал
Житель села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области пострадал при обстреле со стороны ВСУ 23 марта. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Роман Старовойт.
«В настоящее время ему оказывается первая медицинская помощь», — добавил глава региона.
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В населенном пункте насчитали пять прилетов. Один жилой дом получил серьезные повреждения, в соседнем выбило окна взрывом. Власти Курской области помогут собственникам в восстановлении имущества.
Тем же утром в Белгороде в результате атаки украинских боевиков погиб мужчина, пострадали его супруга и еще четыре человека.
Около 07:00 над Белгородской областью уничтожили 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. А в ночь на 23 марта средства противовоздушной обороны перехватили над российскими регионами 12 беспилотников ВСУ. По пять дронов ликвидировали над Белгородской и Брянской областями, по одному — над Саратовской и Воронежской.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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