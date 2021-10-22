Житель села под Томском два раза напал на врачей, которые пытались ему помочь

Пьяный 21-летний парень, проживающий в селе Парабель под Томском, два раза напал на врачей, которые пытались ему помочь. Об этом происшествии областной департамент здравоохранения сообщил РИА «Новости».

Мужчина сам пришел в приемный покой больницы ночью и попросил оказать ему помощь: у него была ранена рука. Его попытался осмотреть фельдшер, но парень начал проявлять агрессию, портить инвентарь.

«Угрожая расправой, он оттолкнул фельдшера, повредил дверь, а затем покинул отделение», — описал события главный врач медицинского учреждения Владимир Булычев.

Он рассказал, что через некоторое время девушка агрессора вызвала скорую. Она просила помочь парню, потому что тот упал без сознания.

«Скорая помощь немедленно выехала на место. Мужчина находился в бессознательном состоянии, фельдшер в автомобиле стала оказывать ему необходимую помощь, однако, придя в сознание, мужчина снова стал вести себя агрессивно. Нанеся удар фельдшеру ногой, мужчина стал разбрасывать медицинскую аппаратуру, повредил дверь машины, разбил стекло и самостоятельно покинул автомобиль скорой», — рассказали в департаменте здравоохранения.

В конце концов сотрудники больницы решили обратиться за помощью к полицейским. Молодого человека задержали и отвезли в СИЗО. Он причинил ущерб больнице, оскорбил врачей, создал угрозу их жизни и здоровью.