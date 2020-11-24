Житель села под Красноярском лопатой и матом отогнал собак, которые напали на коня

Строитель Арсений Макеев пришел на помощь коню, на которого напали собаки в селе Лопатино под Красноярском. Он матом и лопатой отогнал агрессивных псов от бедного животного в упряжке. Мужчина выложил в Сеть видео с происшествием, но уже извинился за ругань — он был на эмоциях.

«Баню строили с мужиками. Услышал лай собак, крик собак, которые яростно гавкали. Быстренько с бани соскочил, схватил лопату, смотрю — конь от них удирает, уже весь запыхался. Я сразу коню наперерез на помощь с лопатой в руках побежал», — рассказал «360» Макеев.

Он рассказал, что в Красноярске собаки часто нападают на других животных.

«Я матерился, конечно, я не мог по-другому, потому что эмоции зашкаливали сильно», — добавил собеседник и извинился за то, что не смог сдержаться.

По словам героя-матерщинника, собаки искусали коню ноги. В тот момент пожилой мужчина, который сидел в телеге, ничего не мог поделать, чтобы уберечь свое животное от травм. Макеев признался, что любит собак и держит у себя дома двух. С одной из них он ходит на охоту на медведя.