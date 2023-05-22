Происшествия 22 мая 2023, 13:45 Житель Саратовской области проведет полгода в колонии строгого режима за нападение на полицейского

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В Саратовской области вынесли приговор 24-летнему местному жителю, который ударил полицейского по лицу во время задержания. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на местные СМИ.

Молодой человек совершил правонарушение и попался полицейским. Правоохранители заподозрили, что он пьян, и отвезли его в больницу на освидетельствование. Уже в медучреждении задержанный стал сопротивляться и ударил одного из стражей порядка кулаком по лицу. За это его приговорили к шести месяцам в колонии строгого режима.

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